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Тарантул напугал жителей многоквартирного дома в Уфе

Shot: в Башкирии жителей многоэтажки напугал экзоскелет тарантула

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В Уфе жители многоэтажки вызвали спасателей, обнаружив на лестничной клетке тарантула. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Паука на подоконнике нашел один из жильцов, мужчина предупредил соседей, чтобы они не выходили из квартир и обратился в экстренные службы.

Прибывшие спасатели первым делом проверили находку тепловизором, но он не показал признаков жизни. Выяснилось, что это был не живой паук, а сброшенный хитиновый покров, не представляющий опасности для местных жителей.

Жильцы дома выясняют, кто из соседей мог так подшутить и выбросить экзоскелет на подоконник.

Ранее сбежавшая из террариума змея заползла в квартиру в Липецке.

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