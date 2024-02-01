Матери запретили приезжать в школу к детям на автомобиле из-за рекламы OnlyFans на стекле

В США женщине запретили привозить и забирать детей из школы на своем автомобиле из-за рекламы аккаунта на OnlyFans, пишет New York Post.

Как рассказала мать троих детей 35-летняя Мишель Клайн, два года назад она наклеила на заднем стекле машины наклейку с адресом ее страницы на сайте OnlyFans. Женщина сделала это для того, чтобы привлечь на свой аккаунт больше платных подписчиков.

После того, как родители других школьников, которые учатся вместе с детьми американки, начали возмущаться, что такая реклама негативно сказывается на их детях, руководство школы запретило Мишель приезжать к учебному заведению на машине.

«Я не думаю, что это правильно. Люди все равно будут оскорбляться по разным причинам», — уверена Клайн.

Теперь женщина хочет перевести своих детей в частную школу, потому что не собирается убирать рекламу и не хочет водить сыновей и дочь на занятия пешком.

«Я думаю, тем самым я преподам им [cвоим детям] хороший урок. Не нужно прекращать что-то делать только потому, что люди обиделись. Я научу их постоять за себя», — подытожила Мишель.

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