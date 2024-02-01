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Россиянам рассказали, как защитить себя от заражения эхинококком

Врач Бартули: защититься от эхинококка поможет элементарная гигиена

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Rattiya Thongdumhyu/Shutterstock

Заразиться эхинококкозом (возбудителем являются эхинококки, относящиеся к группе ленточных червей) можно даже от собственной собаки, если та контактировала с другими представителями своего вида. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредил терапевт, УЗИ-специалист и паразитолог Эдуард Бартули. По его словам, чаще всего переносчиками паразита становятся бездомные собаки, а также участвующие в охоте на диких животных.

«Единственный действенный способ, которым вы можете воспользоваться, чтобы не подхватить эхинококковую инфекцию — это соблюдать элементарную гигиену, в частности, мыть руки с мылом», — подчеркнул врач.

Что касается симптомов заболевания, по словам эксперта, оно может никак не проявляться до самой поздней стадии. В этом случае пациент может начать жаловаться на боли в правом боку при физической нагрузке. До этого момента определить эхинококкоз можно только в ходе ультразвуковых исследований (УЗИ), заключил Бартули.

В ноябре прошлого года в Башкирии врачи спасли жизнь пациентки из Куюргазинского района, у которой был диагностирован эхинококкоз.

Заболевание было обнаружено во время работы «врачебного десанта». Специалист ультразвуковой диагностики городской больницы Кумертау осматривала пациентов в деревне Кинья-Абыз. У одной из женщин в печени была обнаружена киста. Пациентку отправили на дополнительное обследование, в ходе которого было выявлено данное заболевание.

Ранее российские врачи удалили из головы ребенка опухоль с личинками.

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