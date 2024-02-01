Россиянин изнасиловал 15-летнюю девушку в купе поезда

В Тюменской области арестовали молодого человека, который изнасиловал 15-летнюю девушку в купе поезда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, инцидент произошел в октябре прошлого года. Молодой человек 1996 года рождения ехал в купе поезда, следовавшего по маршруту Сургут — Екатеринбург.

«Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал», — сообщили в пресс-службе.

Уватский районный суд избрал россиянину меру пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что обвиняемый не признал вину.

Ранее мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и обвинил в преступлении брата-близнеца.