Размер текста
А
А
А

В Петербурге осудили члена «ЧВК Редан», участника массовой драки в торговом центре

Суд вынес приговор одному из участников драки в петербургском ТЦ зимой 2023 года

close
100%
VK

Смольнинский районный суд огласил приговор по делу, возбужденному после драки в ТРЦ «Галерея». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выслушавший сегодня приговор суда Ислам Абдулаев был лишь одним из задержанных по факту массовой драки в торговом центре. Во время рейда, прошедшего в «Галерее» 26 февраля 2023 года, ОМОН задержал 131 подростка.

По версии следствия, в тот день Абдулаев вместе с другими неустановленными лицами подошел к незнакомцу и не менее двух раз ударил его в область лица. Его подельники как минимум трижды ударили потерпевшего, причинив ему телесные повреждения. В итоге единственного опознанного нападавшего лишили свободы на два года условно и назначили ему один год испытательного срока.

До этого на фоне новостей, связанных с инцидентами, инициированными членами группировки, «облавы» на ее несовершеннолетних участников прошли также в московских ТЦ. Подростки из «Редана» выделялись в толпе по принтам пауков на одежде, клетчатым штанам и черным волосам.

Ранее стало известно, кто может стоять за созданием этой группировки подростков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами