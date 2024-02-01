В Петербурге осудили члена «ЧВК Редан», участника массовой драки в торговом центре

Смольнинский районный суд огласил приговор по делу, возбужденному после драки в ТРЦ «Галерея». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выслушавший сегодня приговор суда Ислам Абдулаев был лишь одним из задержанных по факту массовой драки в торговом центре. Во время рейда, прошедшего в «Галерее» 26 февраля 2023 года, ОМОН задержал 131 подростка.

По версии следствия, в тот день Абдулаев вместе с другими неустановленными лицами подошел к незнакомцу и не менее двух раз ударил его в область лица. Его подельники как минимум трижды ударили потерпевшего, причинив ему телесные повреждения. В итоге единственного опознанного нападавшего лишили свободы на два года условно и назначили ему один год испытательного срока.

До этого на фоне новостей, связанных с инцидентами, инициированными членами группировки, «облавы» на ее несовершеннолетних участников прошли также в московских ТЦ. Подростки из «Редана» выделялись в толпе по принтам пауков на одежде, клетчатым штанам и черным волосам.

Ранее стало известно, кто может стоять за созданием этой группировки подростков.