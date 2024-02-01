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В центре Москвы «заминировали» ТЦ «Охотный ряд»

Тысячу человек эвакуировали из ТЦ «Охотный ряд» в Москве из-за «минирования»

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Около 1 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы из-за анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«На службу «112» поступило анонимное сообщение о том, что ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади заминирован», — сказал представитель оперативных служб.

По его словам, в целях безопасности была проведена эвакуация находящихся в здании людей.

Как указал собеседник агентства, экстренные службы, в том числе кинологи, находятся на месте. Они осуществляют проверку. Информации о пострадавших не поступало.

В августе 2023 года все торговые центры в Москве получили анонимные сообщения о «минировании», предварительно, с территории Украины. В связи с угрозой «минирования» проводились проверки.

До этого все станции московского метрополитена получили анонимные сообщения о «минировании». По словам источника в экстренных службах столицы, скорее всего, сообщение пришло с Украины. В связи с угрозой «минирования» были проведены проверки.

Ранее в Москве эвакуировали пять судов из-за угрозы «минирования».

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