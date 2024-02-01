Адвокат оценила шансы Шарлота избежать наказания по психиатрии

Почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе с Общественной службой новостей объяснила, сможет ли певец Эдуард Шарлот избежать уголовного наказания по психиатрии. По ее словам, если артист будет признан невменяемым, его направят на принудительное лечение.

«На практике могу сказать, что, как правило, таких людей отправляют на лечение в психиатрическую больницу закрытого типа, и они там пребывают достаточно длительный период времени, пока не наступает ремиссия. В последующем их освобождают», — рассказала Айвар.

Она добавила, что в исключительных случаях подсудимые могут успешно симулировать психическое расстройство и получить реальный диагноз, избежав тем самым уголовного наказания.

В прошлом году, находясь за границей, Шарлот выложил в сеть несколько провокационных видеороликов, на одном из которых видно, как он сжигает свой российский паспорт. В ноябре 2023 года певец вернулся в страну и был задержан. Позднее он раскаялся в содеянном.

Сейчас в отношении Шарлота возбуждены четыре уголовных дела: его обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов. 23 января 2024 года обвинение запросило продление ареста певцу на два месяца.

В тот же день стало известно, что у музыканта подозревают биполярное расстройство личности, из-за которого он мог вести себя неадекватно.

1 февраля Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщил, что певца отправили в другой город для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел.

Ранее блогер из Брянска сожгла российский паспорт на камеру.