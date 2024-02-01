В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что на жизнь главы села Малокаховка Романа Назарова готовилось покушение.

Как рассказал руководитель региона, глава села сам заметил подозрительного человека, который прикрепил к днищу его автомобиля бомбу.

«Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ», — написал Сальдо.

19 января Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщала, что в Хабаровске ее сотрудники задержали агента украинской разведки по подозрению в подготовке ликвидации российских военных.

17 января УФСБ задержало жителя ЛНР, собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что житель Кременского района Луганской народной республики передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах дислокации российских военных и техники. Мужчина руководствовался личными мотивами.

Ранее суд в Крыму признал местного жителя виновным в покушении на госизмену.