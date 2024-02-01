Четверо россиян похитили и ограбили подростка

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в похищении несовершеннолетнего, четверо мужчин заставили юношу сесть в машину и ограбили. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в середине декабря 2023 года, 16-летний подросток вышел из кафе, к нему подошли четверо мужчин. Незнакомцы насильно усладили его в автомобиль и потребовали у мальчика 250 тысяч рублей, угрожая расправой.

Юношу повезли на проспект Маркса к банкомату — там похитители заставили снять денежные средства. Затем подростка отпустили. Были возбуждены уголовные дела о похищении и вымогательстве, подозреваемых удалось задержать.

По ходатайству следователя СК судом в отношении трех фигурантов по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а четвертому — домашний арест.

Ранее в Иркутской области подростки похитили мужчину и держали его в подвале.