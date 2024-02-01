В Татарстане поймали мужчину, который напал с ножом на двух полицейских

В Нижнекамске молодой человек напал с ножом на полицейских на автостоянке около районного отделения УМВД. Об этом сообщает Telegram-канал республиканской полиции.

Днем неизвестный набросился на сотрудников полиции и нанес им несколько ударов ножом. По данным Telegram-канала Mash, 44-летний уполномоченный полиции сейчас находится в тяжелом состоянии с ранением груди. Врачи борются за его жизнь.

23-летний коллега пострадавшего, пришедший ему на помощь, получил ранения спины и ноги. Он также был госпитализирован. 24-летнего нападавшего обезвредили и задержали. Как стало известно, он уже был судим по наркотической статье и состоит на учете в психдиспансере.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины внезапной агрессии задержанного по отношению к полицейским пока неизвестны.

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