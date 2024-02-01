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В Белгороде задержали девушку-волонтера, помогавшую украинским беженцам

В Белгороде задержали волонтера Россинскую, помогавшую украинским беженцам

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nadin_geisler/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Белгороде сотрудники ФСБ России задержали волонтера Надин Гейслер (Надежду Россинскую). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на юриста Евгения Соколова.

По информации Telegram-канала, девушку задержали в поезде. Юрист рассказал «Осторожно, новости», что волонтера задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ) якобы из-за призывов донатить Вооруженным силам Украины (ВСУ). В настоящее время она находится с белгородском управлении ФСБ.

Гейслер помогала беженцам из Украины в Белгороде. Также она помогала им возвращаться на Украину через КПП «Колотиловка», который является единственным действующим на данный момент пропускным пунктом между двумя странами.

В марте 2022 года девушку задержали за то, что она и ее сестра раздавала в центре Белгорода цветы в желто-синей одежде. Тогда ей выписали штраф на 15 тысяч рублей за несанкционированное пикетирование, однако позднее штраф был отменен.

До этого астронома из Санкт-Петербурга задержали за поддержку Украины после разговора с донецким студентом.

Ранее в МВФ озвучили прогноз по возвращению беженцев на Украину.

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