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Бутылку кефира пообещал мэр Ачинска первому клиенту нового вытрезвителя

Mash: в Красноярском крае первому клиенту нового вытрезвителя подарят бутылку кефира

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Сергей Аверин/РИА Новости

В Красноярском крае мэр Ачинска пообещал подарить бутылку кефира тому, кто первым попадет в новый вытрезвитель. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

В Ачинске готовят к открытию новый вытрезвитель, приходить в себя после употребления спиртного в нем смогут 10 человек одновременно. Местные власти надеются, что само появление учреждения отрезвит желающих прогуливаться по улицам пьяными.

Если клиент все-таки найдется, то его ждет приятный сюрприз, мэр Ачинска Игорь Титенков сообщил, что первый посетитель получит в подарок бутылку кефира.

Ранее Женщина попала в больницу в состоянии опьянения и напала на четырех медсестер.

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