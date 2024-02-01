Бутылку кефира пообещал мэр Ачинска первому клиенту нового вытрезвителя

В Красноярском крае мэр Ачинска пообещал подарить бутылку кефира тому, кто первым попадет в новый вытрезвитель. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

В Ачинске готовят к открытию новый вытрезвитель, приходить в себя после употребления спиртного в нем смогут 10 человек одновременно. Местные власти надеются, что само появление учреждения отрезвит желающих прогуливаться по улицам пьяными.

Если клиент все-таки найдется, то его ждет приятный сюрприз, мэр Ачинска Игорь Титенков сообщил, что первый посетитель получит в подарок бутылку кефира.

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