ВСУ обстреляли Белгородскую область

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. Повреждения получил забор на территории Теребренской школы. На месте работают оперативные службы.

До этого Гладков сообщил, что в Яковлевском городском округе региона сработала российская система ПВО. По данным главы региона, были сбиты две воздушные цели на подлете к городу Строитель.

Накануне Гладков заявил, что торговые центры Белгорода и Белгородского района вернулись к прежнему режиму работы — до 21:00 и 22:00 мск. Из-за обстрелов ВСУ перед Новым годом руководители ТЦ принимали решение сократить время работы до 20:00 мск.

Ранее в Белгороде рассказали об изменившемся отношении жителей к обстрелам ВСУ.