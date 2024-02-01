В Белгородской области повреждена линия электропередачи после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц», — написал он.
По словам главы региона, аварийные службы должны приступить к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.
Гладков отметил, что в результате атаки никто не пострадал.
До этого Вячеслав Гладков сообщал, что в Яковлевском городском округе региона сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). По информации главы региона, были сбиты две воздушные цели на подлете к городу Строитель. В результате инцидента никто не пострадал.
31 января мемориал российским солдатам в белгородском селе Новая Таволжанка получил повреждения в результате атаки со стороны украинских войск.
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