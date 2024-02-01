Россиянин взял кредиты в трех банках на 10,5 млн рублей после сообщения от начальника

Телефонные мошенники обманули жителя Калининграда, убедив его взять кредиты на 10,5 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

61-летний мужчина получил сообщение в одном из мессенджеров от имени своего руководителя. Аферисты сообщили, что с калининградцем свяжется некий сотрудник ФСБ, лже-начальник попросил подчиненного следовать инструкциям и оказать поддержку силовику.

Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и сообщил жертве, что его финансовое положение в опасности, якобы мошенники оформили на него кредит, и единственный способ спасти деньги — взять несколько кредитов и разместить средства на «безопасных» счетах.

Потерпевший не стал никому рассказывать о произошедшем и взял три кредита в разных банках на сумму 10,5 миллионов рублей, обналичил и перевел их через банкомат. На следующий день россиян понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию.

Ранее в Петербурге мошенники выманили у двух пенсионерок более 10 млн рублей.