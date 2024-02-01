Жителей рухнувшего дома в Ростове-на-Дону переселили в квартиры с плесенью

Жильцы рухнувшего дома по улице Нариманова в Ростове-на-Дону пожаловалась на плесень в предоставленном временном жилье. Переселены сняли на видео стены, покрытые грибком, и опубликовали его в социальных сетях.

Жильцов рухнувшего дома № 72/3 на улице Нариманова временно переселили в квартиры маневренного фонда в Суворовском — на улице Уланской, 15 в Ростове-на-Дону, однако временное жилье оказалось непригодным для проживания. Переселенцы сняли на видео стены, в которых им придется жить, обои в некоторых комнатах покрыты плесенью.

«Это ужас! Все комнаты в грибке, как здесь можно оставаться жить?» — рассказал порталу Don Day один из жильцов.

В администрации города опровергли заявления переселенцев, как пояснили в МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» изданию «Ростовская область сегодня», предоставленные переселенцам квартиры на Уланской чистые, теплые, подключены ко всем коммуникациям, в них нет плесени, а на видео квартира № 185, куда никого не заселяли.

Ростовчанин, снявший ролик, считает, что с первого этажа плесень может распространиться по всему дому, где будут проживать почти 30 семей из развалившегося общежития.

Стена жилого дома обрушилась 27 января, было эвакуировано более 80 жильцов.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося дома.