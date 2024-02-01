Директор ФССП назвал число мигрантов, выдворенных из России за нарушения

Судебные приставы за семь лет выдворили из России почти 200 тысяч мигрантов, которые нарушили закон. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, слова которого передает РИА Новости.

«С 2017 года выдворено (практически 200 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, которые, в основном, нарушили миграционное законодательство и законодательство об осуществлении трудовой деятельности», — сказал он.

1 февраля стало известно, что в Новороссийске полиция задержала приезжего по подозрению в разбое с применением насилия.

В этот же день в Якутске во время рейда полиция проверила более 270 мигрантов.

До этого сообщалось, что российский бизнес стал чаще интересоваться работниками из Индии и Пакистана.

Также сообщалось, что мужчина из Самары зарегистрировал в квартире несколько сотен иностранцев и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее в российском регионе мигранты ограбили проституток из Узбекистана.