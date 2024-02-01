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В Ярославле открылась «Школа 21» Сбера

Герман Греф: в будущем все сферы будут опираться на цифровые технологии

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Пресс-служба Сбера

В будущем все сферы без исключения будут опираться на суперсовременные цифровые технологии, заявил в рамках церемонии открытия кампуса «Школы 21» в Ярославле президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Школа 21ʺ готовит специалистов по 14 инженерным специальностям и будет их расширять. Более того, мы прорабатываем открытие школ еще в 16 регионах, и 9 из них будут открыты уже в этом году», — сказал Греф.

Площадь кампуса составляет 2500 кв. м. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, носят имена великих деятелей, прославивших Ярославскую область. Эти названия выбрали сами жители Ярославля в ходе голосования.

В настоящий момент в ярославском кампусе школы проходит первый отборочный интенсив, в котором участвуют 160 человек.

Всего в семи кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов.

Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

Сбер планирует открыть кампусы школы еще в 16 городах России.

Ранее Герман Греф дал старт конкурсу «Цифровой марафон». Конкурс, участником которого может стать любой человек старше 18 лет, включает задания разного уровня сложности, как для опытных IT-специалистов, так и для начинающих изучение сферы высоких технологий.

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