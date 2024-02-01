Исследователи выяснили, как россияне представляют идеальную семью

Более половины (55%) россиян называют своей семьей всех родственников. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co, аналитики которого узнали у интернет-пользователей об идеальной семье.

При этом для 22% респондентов семья — это только свои супруг/-а и дети, для 15% – только родители и родные по их линии. 8% отметили, что в данный момент одиноки.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 19 по 26 января 2024 года. В нем принял участие 30 691 интернет-пользователь, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.

Так, исследование показало, что 48% респондентов поддерживают отличные отношения с семьей. У 37% есть непонимание, но редко. 9% рассказали, что с родными они не близки, но и не ссорятся. У 6% часто происходят конфликты.

В свою очередь, на вопрос, «кто из членов семьи знает вас лучше всего», большинство (47%) ответили – супруг/-а, четверть (25%) – родители. При этом 15% назвали друзей, а 8% достаточно откровенны с детьми, 4% – с братьями и сестрами.

Согласно опросу, 44% россиян считают, что идеальный возраст для создания семьи – от 26 до 35 лет. Чуть менее (37%) респондентов ответили с 21 до 25 лет. Каждый десятый (10%) не считает возраст важным критерием, 6% выбрали после 35 лет, а 3% – с 18 до 20 лет. При этом штамп о браке в паспорте важен 60% участникам опроса, 40% – нет.