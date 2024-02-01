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Нижегородка закидала коктейлями Молотова отделение банка

В Нижнем Новгороде пенсионерка забросала коктейлями Молотова отделение банка

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Shutterstock

В городе Бор Нижегородской области 60-летняя женщина забросала коктейлями Молотова отделение банка. Об этом пишет Telegram-канал издания NewsNN, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По информации издания, в МЧС около 14:30 поступило сообщение о пожаре. Когда спасатели прибыли на место, открытого огня не было. При этом отделение банка оказалось сильно задымлено.

Как сообщает NewsNN, поджигательница забежала внутрь здания и кинула две емкости с зажигательной смесью. Женщину задержали.

В конце января стало известно, что в Тольятти неизвестный поджег автомобиль с помощью коктейля Молотова. Пострадала девушка, которая попыталась сбросить с автомобиля горящий предмет.

До этого женщина бросила бутылку с воспламеняющейся жидкостью перед зданием банка в городе Городец Нижегородской области.

Ранее американка бросила коктейль Молотова в отделении банка из-за «слишком длинной очереди».

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