В Челябинске неизвестный напал на дворника с кулаками из-за лая его собаки

В Челябинске собака дворника испугала мужчину, который затем избил ее хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Инцидент, попавший на камеру домофона, произошел 1 февраля у дома на Каслинской улице. Молодой человек, работающий в коммунальном хозяйстве, стоял у подъезда, пока его собака бегала по двору. В какой-то момент животное стало лаять и подбежало к прохожему. Тот сразу агрессивно отреагировал на это.

«Мужчина взял глыбу и швырнул в собаку, промахнулся, я сделал выговор и собаке, и ему, сказал спокойней реагировать надо, он пошел на меня», — уточнил дворник.

Злоумышленник набросился на него, и пострадавшему пришлось уворачиваться от ударов и выпустить собаку из рук, чтобы не травмировать.

«Получил в лицо, в нос и затылок, [он] швырнул [меня], людей рядом не было», — говорит дворник. Он так и не применил силу к нападавшему, который затем просто покинул двор.

Ранее в Челябинске подростки толпой издевались над избитым школьником.