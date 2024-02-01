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На Украине заявили, что в Аргентине задержали сына российского бизнесмена

ГБР Украины утверждает, что в Аргентине задержали сына бизнесмена Чуркина

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что в Аргентине был задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, подозреваемый на Украине в уголовном правонарушении. Об этом силовое ведомство сообщило в Telegram-канале.

«На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался обманом сохранить бизнес на Украине», — говорится в публикации.

При этом имя задержанного не называется, известно, что в деле он фигурирует как соучастник.

По данным ГБР, в июле 2022 года гражданину РФ и его «сообщнику» было предъявлено обвинение. Предполагается, что они обманным путем пытались сохранить под своим контролем предприятие «Львовские автобусные заводы», взявшее крупный кредит в госбанке под залог своего имущества. В ведомстве утверждают, что владелец ЛАЗ Игорь Чуркин потратил деньги по собственному усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку, но терять предприятие при этом не хотел и попытался с помощью своего сына блокировать аукцион по продаже банком залогового имущества.

До этого сотрудники Госбюро расследований Украины задержали главу инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепу на границе.

Ранее на Украине заявили, что Арестович покинул страну благодаря письму ГУР.

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