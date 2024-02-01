На Украине заявили, что в Аргентине задержали сына российского бизнесмена

Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что в Аргентине был задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, подозреваемый на Украине в уголовном правонарушении. Об этом силовое ведомство сообщило в Telegram-канале.

«На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался обманом сохранить бизнес на Украине», — говорится в публикации.

При этом имя задержанного не называется, известно, что в деле он фигурирует как соучастник.

По данным ГБР, в июле 2022 года гражданину РФ и его «сообщнику» было предъявлено обвинение. Предполагается, что они обманным путем пытались сохранить под своим контролем предприятие «Львовские автобусные заводы», взявшее крупный кредит в госбанке под залог своего имущества. В ведомстве утверждают, что владелец ЛАЗ Игорь Чуркин потратил деньги по собственному усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку, но терять предприятие при этом не хотел и попытался с помощью своего сына блокировать аукцион по продаже банком залогового имущества.

До этого сотрудники Госбюро расследований Украины задержали главу инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепу на границе.

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