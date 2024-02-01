Одинокую пенсионерку нашли на балконе спустя два года после пропажи

В Макеевке рабочие компании по замену окон случайно обнаружили на балконе тело пропавшей два года назад пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в Макеевке в доме по улице Ковалевской, бригада рабочих приехала менять окна, в квартиру на третьем этаже они попасть не смогли. Пришлось подниматься с помощью автокрана.

Попав на балкон, мужчины обнаружили в захламленной комнате пенсионерку, она лежала на полу в куче мусора. Соседи рассказали, что пожилая женщина перестала выходить из квартиры около двух лет назад, они решили, что та уехала жить к родственникам.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пенсионерку с огнестрельным ранением головы нашли на карьере в Подмосковье.