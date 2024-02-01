Размер текста
А
А
А

В Сибири велосипедист заплатит 300 тыс. рублей за наезд на пешехода

В Тюмени велосипедист заплатит за наезд на пешехода 300 тыс. рублей

close
100%
Shutterstock

В Тюмени суд обязал велосипедиста, наехавшего на тротуаре на женщину, выплатить ей компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2023 года на улице Таймырской: 48-летний велосипедист сбил с ног женщину, которая шла по пешеходной зоне, и после этого обругал ее. В результате столкновения пострадавшая получила перелом руки и костей пальца руки.

Женщина обратилась в суд с иском к велосипедисту и выиграла дело. Ленинский районный суд обязал мужчину выплатить 300 тыс. рублей пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Сибири владелец собаки на самовыгуле, которая покусала ребенка, выплатил компенсацию.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами