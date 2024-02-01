В Сибири велосипедист заплатит 300 тыс. рублей за наезд на пешехода

В Тюмени суд обязал велосипедиста, наехавшего на тротуаре на женщину, выплатить ей компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2023 года на улице Таймырской: 48-летний велосипедист сбил с ног женщину, которая шла по пешеходной зоне, и после этого обругал ее. В результате столкновения пострадавшая получила перелом руки и костей пальца руки.

Женщина обратилась в суд с иском к велосипедисту и выиграла дело. Ленинский районный суд обязал мужчину выплатить 300 тыс. рублей пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Сибири владелец собаки на самовыгуле, которая покусала ребенка, выплатил компенсацию.