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Лифт с подростком рухнул с девятого этажа на юге Москвы

На юге Москвы лифт с 17-летней девочкой-подростком упал в шахту

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На юге Москвы лифт с подростком внутри упал в шахту. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Загорье». По данным канала, 17-летняя жительница дома поднималась на девятый этаж, когда в работе лифта начались неполадки. Кабина лифта начала падать, останавливаясь между этажами. Подросток смогла дозвониться до матери, которая обратилась к диспетчерам — последние вызвали лифтеров. Чтобы вызволить пассажирку лифт поднимали до третьего этажа дома.

Ранее в Краснодаре мужчина застрял в лифте и разобрал его, чтобы выбраться.

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