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Мужчина случайно съел ядовитые грибы со двора своих родителей и выжил

Inside Edition: американец случайно пожарил ядовитые грибы и съел их, но остался жив

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CNN

В США мужчина случайно съел ядовитые грибы со двора своих родителей и выжил, пишет Inside Edition.

Как рассказал Билл Хикман, он обнаружил во дворе родителей участок грибов и решил приготовить их. Чтобы быть уверенным в том, что они съедобные, мужчина использовал специальное приложение в своем телефоне, которое показало, что их можно употреблять в пищу.

Американец пожарил грибы, рассказав, что на вкус они были «восхитительны». Однако через несколько часов он почувствовал сильные боли в животе.

Тэмми, жена Билла, подозревая, что причиной отравления супруга могут быть грибы, сфотографировала их и отправила снимки экспертам для анализа.

Оказалось, Хикман съел грибы, известные как «ангелы-разрушители». Этот вид отличается повышенной токсичностью и крайне опасен для человека.

Мужчину экстренно доставили в больницу, где его состояние резко ухудшилось. Привести Билла в чувства удалось после того, как ему назначили экспериментальное лекарство для противодействия ядовитым грибам.

Теперь американец советует людям не повторять его ошибок и быть уверенными что грибы, которые они собираются есть, абсолютно безопасны.

Ранее стало известно, какие грибы обладают противораковыми свойствами.

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