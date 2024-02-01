Размер текста
А
А
А

В российском регионе мигранты ограбили проституток из Узбекистана

В Калужской области осудили мигрантов, ограбивших проституток из Узбекистана

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В Калужской области четверых мигрантов осудили за ограбление проституток из Узбекистана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года в Обнинске. Четверо мигрантов решили ограбить уроженок Узбекистана, которые, по данным подсудимых, оказывали платные интимные услуги. Злоумышленники вооружились электрошоковым устройством, средством самообороны «Шок», металлической дубинкой, надели шапки-маски и направились к дому девушек.

Один из преступников под видом клиента попросил открыть ему дверь, и тогда грабители напали на девушек. Из квартиры они похитили имущество на общую сумму более 90 тысяч рублей и скрылись.

Суд назначил преступникам наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Мужчины получили сроки от семи лет и шести месяцев до семи лет и девяти месяцев.

Ранее пьяный мигрант украл у студента чемодан и рюкзак на вокзале в Петербурге.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами