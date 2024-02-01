В российском регионе мигранты ограбили проституток из Узбекистана

В Калужской области четверых мигрантов осудили за ограбление проституток из Узбекистана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года в Обнинске. Четверо мигрантов решили ограбить уроженок Узбекистана, которые, по данным подсудимых, оказывали платные интимные услуги. Злоумышленники вооружились электрошоковым устройством, средством самообороны «Шок», металлической дубинкой, надели шапки-маски и направились к дому девушек.

Один из преступников под видом клиента попросил открыть ему дверь, и тогда грабители напали на девушек. Из квартиры они похитили имущество на общую сумму более 90 тысяч рублей и скрылись.

Суд назначил преступникам наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Мужчины получили сроки от семи лет и шести месяцев до семи лет и девяти месяцев.

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