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Медведь напал на россиянина, пока мужчина чистил снег на крыше

В Смоленской области живущий в кафе медведь напал на человека

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Прокуратура Смоленской области

В Смоленской области мужчина пострадал от нападения медведя. Об этом сообщает Readovka67.

Инцидент произошел в кафе, где владельцы держали крупного хищника. По словам знакомого с ситуацией источника, россиянин поднялся на крышу, чтобы почистить снег. Во время работ нога мужчины провалилась, и медведь ухватился за нее.

В результате животное нанесло сильную травму пострадавшему, у него произошло сильное кровоизлияние. Приехавшим на место медикам спасти пострадавшего не удалось.

До этого журналисты уже обращали внимание на хищника, который живет в этом заведении общепита. Как сообщали местные жители, за вольером медведя не следят. В клетке около животного посетители стали замечать крыс.

Как сообщает прокуратура региона, ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. Следователи и прокуратура проводят проверку. Специалисты выяснят, в каких условиях работал мужчина и правильно ли содержали хищника.

По данным Telegram-канала «112», владельцев ранее уже штрафовали за то, что в кафе живет медведь, но животное все равно находилось в вольере.

Ранее мужчина отрезал себе кистью руки, чтобы спастись от медведя.

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