Авиадебошир задержал вылет самолета из Перми в Сочи

Пьяный пассажир самолета устроил дебош в пермском аэропорту перед вылетом самолета в Сочи. Экипаж вызвал полицейских, которым нарушитель угрожал во время своего задержания. В итоге рейс задержали, сообщил телеканалу «360» пресс-секретарь АО «Международный аэропорт «Пермь»» Евгений Кузнецов.

«Рейс задержан на полчаса в связи с этим. Пассажир задержан», — сообщил Кузнецов, отметив, что остальные пассажиры не пострадали.

Как рассказали пассажиры, неадекватно вести себя дебошир начал во время посадки в салон самолета, при этом на замечания бортпроводников и командира судна мужчина не реагировал.

Самолет вылетел в Сочи с отклонением от расписания на 37 минут.

Ранее в Нью-Дели задержали пьяного пассажира, который прорвался на взлетно-посадочную полосу и выбежал перед движущимся самолетом, а дебошир рейса Бангкок — Москва попытался заколоть соседа вилкой.