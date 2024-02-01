В России при поддержке ЕР и фонда «Наша правда» создан Центр беспилотных систем

Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша правда» создали Центр беспилотных систем. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что в работе центра принимают участие уже более 100 представителей малого и среднего бизнеса. Они производят БПЛА, а также системы связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

Как уточнил Сидякин, военнослужащие уже используют в зоне боевых действий усовершенствованные дроны, которые разработанные резидентами центра. По его словам, они показывают хороший результат.

«Наша задача — не останавливаться только на БПЛА, которые работают в зоне СВО. Их спектр применения гораздо шире. Именно сейчас важно в соответствии со стратегией развития отрасли создать для всех ребят, которые пришли из авиамодельных клубов, маленьких конструкторских кружков, условия для быстрого импортозамещения комплектующих», — подчеркнул руководитель Центрального исполкома партии.

Напомним, «Единая Россия» вместе с «Нашей правдой» занимаются передачей на фронт техники и оборудования с апреля 2023 года. Так, они передают коптеры различных видов, приборы ночного видения, прицелы, транспортные средства, дополнительную экипировку и спецоборудование.