Размер текста
А
А
А

В России при поддержке ЕР и фонда «Наша правда» создан Центр беспилотных систем

Дроны Центра беспилотных систем уже применяются на передовой

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша правда» создали Центр беспилотных систем. Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что в работе центра принимают участие уже более 100 представителей малого и среднего бизнеса. Они производят БПЛА, а также системы связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.

Как уточнил Сидякин, военнослужащие уже используют в зоне боевых действий усовершенствованные дроны, которые разработанные резидентами центра. По его словам, они показывают хороший результат.

«Наша задача — не останавливаться только на БПЛА, которые работают в зоне СВО. Их спектр применения гораздо шире. Именно сейчас важно в соответствии со стратегией развития отрасли создать для всех ребят, которые пришли из авиамодельных клубов, маленьких конструкторских кружков, условия для быстрого импортозамещения комплектующих», — подчеркнул руководитель Центрального исполкома партии.

Напомним, «Единая Россия» вместе с «Нашей правдой» занимаются передачей на фронт техники и оборудования с апреля 2023 года. Так, они передают коптеры различных видов, приборы ночного видения, прицелы, транспортные средства, дополнительную экипировку и спецоборудование.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами