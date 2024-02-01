Пьяный дебошир чуть не сорвал рейс Пермь — Сочи и попал на видео

В Перми пьяный пассажир устроил дебош в самолете и чуть не сорвал рейс до Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Telegram-канала, инцидент произошел на борту Boeing 737. Пьяный пассажир начал дебоширить после посадки на рейс. Экипажу не удалось с ним справиться и в самолет пригласили сотрудников полиции.
Мужчина начал ругаться с сотрудником правоохранительных органов и угрожать ему применением физической силы. В результате его вывели из самолета, а рейс вылетел с опозданием.
До этого планировавший улететь в Москву мужчина устроил дебош сразу в двух аэропортах за один день. Хулигана задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее пьяный россиянин устроил дебош в тюменском аэропорту.