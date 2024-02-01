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Пьяный дебошир чуть не сорвал рейс Пермь — Сочи и попал на видео

Mash: в Перми пьяный пассажир устроил дебош и чуть не сорвал рейс до Сочи

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Телеграм-канал «ЧП Пермь | новости»

В Перми пьяный пассажир устроил дебош в самолете и чуть не сорвал рейс до Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на борту Boeing 737. Пьяный пассажир начал дебоширить после посадки на рейс. Экипажу не удалось с ним справиться и в самолет пригласили сотрудников полиции.

Мужчина начал ругаться с сотрудником правоохранительных органов и угрожать ему применением физической силы. В результате его вывели из самолета, а рейс вылетел с опозданием.

До этого планировавший улететь в Москву мужчина устроил дебош сразу в двух аэропортах за один день. Хулигана задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош в тюменском аэропорту.

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