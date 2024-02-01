На аукционе продали 285-летний лимон за $1780

В Англии на аукционе продали 285-летний лимон, пишет издание UPI. Покупатель заплатил за него $1780.

Как рассказали сотрудники аукционного дома Brettells, одна семья привезла им шкаф XIX века, который когда-то принадлежал их родственнику. Когда специалист фотографировал раритет, чтобы выставить его на аукцион, увидел в задней части одного из ящиков лимон.

На лимоне была надпись, что он подарен мисс Бакстер 4 ноябре 1739 года. Решив, что фрукт тоже имеет историческую ценность, аукционный дом тоже выставил его на торги.

Сообщается, что один из покупателей заплатил $1780 за этот лимон и был объявлен победителем аукциона. Шкаф же был продан всего за $40. Новый обладатель цитруса не стал рассказывать, что планирует с ним делать.

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