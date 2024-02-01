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В Якутске во время рейда полиция проверила более 270 мигрантов

В Якутии полицейские за день проверили более 270 мигрантов

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Shutterstock

В Якутии прошли массовые проверки иностранцев. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В рамках тематических мероприятий специалисты посетили 143 объекта, где прибывали мигранты. Всего проверили 273 человека. В результате правоохранители выявили нарушения режима пребывания на территории России.

«За нарушения правил дорожного движения инспекторами ДПС составлены 17 административных протоколов», – сообщает МВД.

Помимо этого выяснилось, что троих граждан других стран местные жители поставили на миграционный учет незаконно.

До этого в Самаре уже выявляли подобные нарушения. Так, местный житель зарегистрировал в своей квартире более 300 иностранцев, которые не проживали там. За свои «услуги» мужчина получил 160 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге задержали мигрантов, которые избили и похитили мужчину.

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