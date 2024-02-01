Юристы объяснили, с чем связан резкий рост числа разводов в России

В России действительно растет количество разводов, однако это не повод для паники, уверен президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Главной причиной такой тенденции он назвал рост количества браков, на который внимание обращают меньше.

«Ничего страшного нет. Пресса любит нагнетать. Они вот публикуют количество разводов, а сколько было браков заключено, не пишут», — заявил он в пресс-центре НСН.

В июне прошлого года в России насчитывалось 323 тысячи разводов, к октябрю эта цифра достигла 624 тысяч, признался при этом юрист. При этом, несмотря на двукратное увеличение негативной статистики, он заявил о полной стабильности на фоне роста числа браков.

«Это пропорционально двигающиеся величины, они соответствуют друг другу где-то в полтора раза: браков в 1,5 раза больше, чем разводов, — объяснил Трунов. — В октябре 868 тысяч браков и 600 тысяч разводов, то есть пропорция осталась та же самая. Катастрофы нет, браков гораздо больше».

В Госдуме ранее предложили ввести наказание за развод в виде штрафов или отправки в зоне проведения спецоперации.