Названы опасные вещества, которых не должно быть в составе косметики

При производстве 98% применяются синтетические вещества, которые, в большинстве своем, не оказывают на кожу негативного влияния. Однако есть среди них и опасные вещества, которых в составе быть не должно вообще – ни в каких количествах, заявила врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева. В их числе – гидрохинон и фенол, отметила она в беседе с НСН.

Все синтетические вещества в составе косметики делятся на три типа: повышенной опасности, средней опасности и безопасные. Так, в SPF-кремах синтетические вещества есть почти всегда, но бояться этого не надо. К примеру, диоксид титана считается безопасным веществом.

«Сейчас 98% в отрасли – это синтетические консерванты, натуральные консерванты не очень подходят современной промышленности. Надо понимать, что сразу все синтетические вещества не могут быть опасны для кожи», - объяснила она.

При этом агрессивные синтетические вещества запрещены к использованию в косметической отрасли в России, они могут спровоцировать ожог даже если содержатся в продукте в малых количествах, а также нарушают обменные процессы в клетке.

«Такие вещества, например, гидрохинон, фенол, у нас в России запрещены в косметических средствах, – пояснила косметолог. – Нужен строгий контроль качества, когда продукция проходит сертификацию, проверку. На этом этапе нужно смотреть, чтобы в состав не входили опасные химические вещества даже в малых дозах».

Напомним, ученые разработали солнцезащитный крем с синтетическим меланином, который может лечить ожоги. Синтетический меланин — это пигментное вещество, содержащееся в клетках кожи, которое защищает организм от воздействия ультрафиолетовых лучей.

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