Размер текста
А
А
А

Названы опасные вещества, которых не должно быть в составе косметики

Дерматолог Яковлева: среди синтетических веществ в составе косметики есть опасные

close
100%
Depositphotos

При производстве 98% применяются синтетические вещества, которые, в большинстве своем, не оказывают на кожу негативного влияния. Однако есть среди них и опасные вещества, которых в составе быть не должно вообще – ни в каких количествах, заявила врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева. В их числе – гидрохинон и фенол, отметила она в беседе с НСН.

Все синтетические вещества в составе косметики делятся на три типа: повышенной опасности, средней опасности и безопасные. Так, в SPF-кремах синтетические вещества есть почти всегда, но бояться этого не надо. К примеру, диоксид титана считается безопасным веществом.

«Сейчас 98% в отрасли – это синтетические консерванты, натуральные консерванты не очень подходят современной промышленности. Надо понимать, что сразу все синтетические вещества не могут быть опасны для кожи», - объяснила она.

При этом агрессивные синтетические вещества запрещены к использованию в косметической отрасли в России, они могут спровоцировать ожог даже если содержатся в продукте в малых количествах, а также нарушают обменные процессы в клетке.

«Такие вещества, например, гидрохинон, фенол, у нас в России запрещены в косметических средствах, – пояснила косметолог. – Нужен строгий контроль качества, когда продукция проходит сертификацию, проверку. На этом этапе нужно смотреть, чтобы в состав не входили опасные химические вещества даже в малых дозах».

Напомним, ученые разработали солнцезащитный крем с синтетическим меланином, который может лечить ожоги. Синтетический меланин — это пигментное вещество, содержащееся в клетках кожи, которое защищает организм от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Ранее врач-косметолог назвала три главные причины старения кожи.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами