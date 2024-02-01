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Охранник оторвал и съел часть картины на выставке современного искусства в Москве

В Москве охранник оторвал и съел часть картины на выставке на ВДНХ

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В Москве охранник оторвал и съел часть картины на выставке современного искусства на ВДНХ. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в какой-то момент организаторы заметили, что картина под названием «Побег Золотой рыбки» лишился главной героини. Для выяснения обстоятельств пропажи они решили отсмотреть камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как охранник походит к экспонату и открывает его часть. Затем он кладет фрагмент в рот и пытается его съесть. Мужчина сообщил, что провел бессонную ночь и был уставшим. По словам россиянина, он не осознавал, что делает.

После произошедшего охранника отстранили. Сообщается, что экспонат вскоре отреставрируют.

Ранее в Эрмитаже предложили новую практику доступа к шедеврам мирового искусства.

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