Администрация и железнодорожники Красноярска поспорили, откуда в городе черный снег

Жители Красноярска в соцсетях пожаловались, что неподалеку от котельной снег стал черным из-за угольных выбросов. В администрации Красноярска рассказали «Газете.Ru», что из котельной, принадлежащей системе РЖД, уже были выбросы сажи — власти борются с ними несколько лет. В Восточно-Сибирском филиале АО «ФПК» в беседе с «Газетой.Ru» обвинили в выбросах «неблагоприятные метеорологические условия».

«Выброс сажи котельной, являющейся собственностью одного из предприятий системы РЖД, в непосредственной близости от жилых домов происходит не впервые. Администрация Красноярска еще в 2023 году направляла официальные акты и обращения в управление Росприроднадзора по Красноярскому краю, как в ответственный надзорный орган, так как котельная является объектом федерального государственного экологического надзора. Также администрация города вела переговоры с РЖД о замещении котельной и о подключении обслуживаемых ею объектов к сетям центрального теплоснабжения, но на сегодняшний день переговоры результатов не принесли», — сказали в администрации.

По данным Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК», точный источник загрязнения снега «установить нельзя», поскольку в Красноярске увеличена концентрация вредных веществ в воздухе — виноваты заводы и машины.

«В указанный период котельная работала в штатном режиме, превышения допустимых норм выбросов зафиксировано не было. Фактический объем выбросов, а также эффективность работы пылегазоочистных установок соответствуют плановым и не превышают допустимых норм. Установки очистки газа технически исправны, эксплуатируются в соответствии с документами завода-изготовителя. Отметим, что с 30.01.2024 г. по 02.02.2024 г. в Красноярске объявлен период неблагоприятных метеорологических условий первой степени, когда в границах города Красноярска, в связи с отсутствием рассеивания выбросов, увеличена концентрация вредных веществ от промышленного комплекса города, а также от фоновых загрязнений автотранспорта и отопления частного сектора города углем и другими видами топлива. В связи с чем установить источник выбросов и не представляется возможным», — сообщили железнодорожники.

В компании добавили, что в котельной из-за погодных условий проводятся мероприятия по снижению выбросов в атмосферу.

«Сотрудники предприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями проводят мероприятия по снижению выбросов в атмосферу, а именно: поддерживается оптимальный режим горения топлива со снижением нагрузки на котлоагегаты, запрещается продувка оборудования, не проводятся погрузочно-разгрузочные работы на складах топлива, ведется постоянный контроль за исправностью газоочистного оборудования. Также отметим, что Восточно-Сибирский филиал АО «ФПК» ответственно относится к вопросам экологии строго в соответствии с действующим законодательством. В Пассажирском вагонном депо Красноярск действует программа производственного контроля, а также проект нормативов предельно допустимых выбросов», — заключили там.

Накануне в Telegram-канале «Борус» было опубликовано видео с черным снегом, снятое жителями Красноярска недалеко от котельной. Местные сравнили происходящее с Чернобылем и уточнили, что угольная пыль попадает в их квартиры, а в округе стоит сильный запах гари.

Ранее стало известно, что жители Магнитогорска без отопления в домах «спасаются духовкой».