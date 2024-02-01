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Жителей Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой

В Туапсе жителей предупредили о тренировочных стрельбах

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Wikimedia Commons

Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении тренировочных стрельб, которые пройдут 2 февраля в акватории морского порта. Об этом говорится на сайте районной администрации.

«В период с 11:00 по 15:00 и с 17:00 по 21:00 силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», — отмечается в сообщении.

В связи с этим, предупредили в администрации, закроют движение судов и маломерных плавательных средств в акватории.

Жителей города призвали соблюдать спокойствие.

До этого стало известно, что в окрестностях Киева с 1 по 3 февраля пройдут постоянные военные учения, на которых в том числе возможно использование взрывчатых веществ. В военной администрации столицы Украины сообщили, что тренировки в ходе мероприятия будут продолжаться и днем, и ночью.

Ранее украинские власти объявляли о начале учений территориальной обороны в подконтрольной им части Запорожской области.

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