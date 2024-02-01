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В Сибири ребенок выпал из окна 17 этажа и выжил

В Новосибирске девочка выпала с 17-го этажа

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Новосибирске из окна многоэтажки выпал ребенок. Об этом сообщили в группе «Служба 112 Новосибирской области» во «ВКонтакте».

По данным службы, инцидент произошел 1 февраля по адресу «улица Кирова, 25». Ребенок, на вид девочка лет 10, выпала с одного из верхних этажей дома. Предположительно, ребенок упал с 17-го этажа. На момент звонка очевидцев в экстренные службы несовершеннолетняя была жива.

На месте работает «скорая» и полиция.

Ранее в Ленобласти ребенок сорвался с балкона 13-го этажа и остался жив.

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