В Сибири ребенок выпал из окна 17 этажа и выжил

В Новосибирске из окна многоэтажки выпал ребенок. Об этом сообщили в группе «Служба 112 Новосибирской области» во «ВКонтакте».

По данным службы, инцидент произошел 1 февраля по адресу «улица Кирова, 25». Ребенок, на вид девочка лет 10, выпала с одного из верхних этажей дома. Предположительно, ребенок упал с 17-го этажа. На момент звонка очевидцев в экстренные службы несовершеннолетняя была жива.

На месте работает «скорая» и полиция.

Ранее в Ленобласти ребенок сорвался с балкона 13-го этажа и остался жив.