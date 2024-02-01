В Малайзии женщина вернулась домой и обнаружила, что пчелы устроили гнездо на сушилке для вещей, пишет Asia One.

Как рассказала женщина, ее не было дома три дня. Вернувшись в квартиру, она обратила внимание на сушилку для вещей — издалека ей показалось, что на ней висит какая-то черная тряпка. Однако когда хозяйка подошла поближе, увидела, что это был рой пчел.

По словам малазийки, на время отъезда она оставила окно в доме открытым и не думала, что это может привести к таким последствиям. Не зная, что делать, женщина вызвала специалистов, которые убрали пчел из дома.

Эксперты добавили, что пчелы могли построить временное гнездо на сушилке и переселиться в новое место через несколько дней.

«Если вы столкнетесь с пчелами, не паникуйте, пока вы не раздражаете их, они не ужалят», — посоветовали специалисты.

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