Экс-главред «Эха Москвы» оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Об этом со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского суда города Москвы сообщает ТАСС.

«Венедиктов А. А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — сообщили в суде.

Назначенное наказание — штраф в размере 45 тысяч рублей.

Алексей Венедиктов известен как бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», закрытой в 2022 году.

13 января Венедиктов подал к руководству «Газпром-Медиа» иск на 1 млрд рублей из-за закрытия «Эха Москвы».

21 декабря экс-главред «Эха Москвы» заявил, что хочет жить только в России.

Ранее совет директоров «Эха» отказался от продления прав на бренд радиостанции.