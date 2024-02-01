Крыша дома участника СВО протекает уже третий год

С потолка квартиры дома в селе Чигири Амурской области третий год льется вода. Об этом сообщает издание Amurlife.

По словам журналистов, дождевая вода через неисправную кровлю попадает на деревянное перекрытие, которое медленно, но верно рассыпается. Вместе с ним недавно отвалилась и кафельная плитка со стены, чудом не рухнув на людей. Сообщается, что крыша дома, где проживает участник специальной военной операции (СВО), протекает уже третий год. Внимание властей пытаются привлечь общественники.

Участники Народного фронта обратились к властям Благовещенского округа, в прокуратуру и в министерство ЖКХ. Они настаивают на максимально скором решении проблемы.

До этого сообщалось, что в селе Усугли участник СВО стал жертвой расправы — на него напала 22-летняя девушка с ножом. В результате произошедшего мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что девушка ранее была неоднократно судима и лишена родительских прав в отношении троих детей. Обвиняемой вынесли приговор.

Ранее сообщалось, что участники СВО будут получать средства реабилитации в беззаявительном порядке.