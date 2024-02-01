Россиянин играл с заряженным ружьем и выстрелил в себя

В Дагестане 36-летний мужчина выстрелил в себя, играя с ружьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, двое мужчин пошли на окраину села, чтобы провести хозяйственные работы. В связи с тем, что там часто встречаются волки и шакалы, они решили вооружиться ружьем.

Перед выходом один из них решил проверить оружие, но забыл, что ружье заряжено, и случайно выстрелил в себя. Пуля попала под левое ребро.

В результате пострадавший оказался в больнице, медики оценили его состояние как тяжелое. Отмечается, что по счастливой случайности выстрел не задел сердце.

До этого в Кизлярском районе Дагестана мужчина ранил спящего сына, которого пришел будить. Пуля попала в бедра пострадавшему, одно из ранений оказалось сквозным.

Ранее пенсионер пришел в московский супермаркет, чтобы обменять пистолет на водку.