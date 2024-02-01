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Спасатели потушили пожар в ЦУМе в Дагестане

МЧС: открытое горение в ЦУМе в Буйнакске ликвидировано

В центральном универсальном магазине (ЦУМ) в дагестанском городе Буйнакске пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Инцидент начался утром 1 февраля, когда в МЧС поступило сообщение о возгорании в ЦУМ на площади 500 кв. м. С места происшествия эвакуировали 27 человек.

В начале января пожар произошел в спортивном зале в Дагестане. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания. По информации МЧС, никто не пострадал.

В ноябре прошлого года в Махачкале произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Инцидент случился в здании на улице Магомедтагирова. Когда спасатели появились на месте, огонь уже охватил крупный продуктовый склад.

Ранее в дагестанском селе Хутрах в крупном пожаре сгорели восемь домов.

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