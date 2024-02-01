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Онанировавший при пассажирке и ребенке таксист стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге онанировавший при пассажирке и ребенке таксист стал фигурантом дела

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В Петербурге таксист, который занялся онанизмом при пассажирке и ее пятилетнем сыне, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, в отношении 51-летнего уроженца Азербайджана возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Статья утяжеляется в связи с тем, что свидетелем произошедшего стал ребенок.

Инцидент произошел во время поездки матери и ее пятилетнего сына на такси. Водитель начал задавать вопросы о семейном положении и предпочтениях пассажирки, а затем, не увидев заинтересованности с ее стороны, расстегнул ширинку и занялся онанизмом в присутствии ребенка. Дома мальчик стал спрашивать о произошедшем.

Ранее в Новосибирской области в зале ожидания на вокзале мужчина мастурбировал у всех на глазах.

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