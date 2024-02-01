В Калининграде медсестра взяла микрозаймы на пациентку и пыталась обокрасть ее

Жительницу Калининграда задержали за то, что она взяла микрозаймы на одну из пациенток. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ленинградском районе. По версии правоохранителей, 50-летняя медсестра взяла телефон у женщины и оформила микрозаймы на сумму 12 тысяч рублей. После этого медработница под надуманным предлогом перевела их друзьям, которые отдали ей эти деньги.

Полицейские также выяснили, что медсестра пыталась похитить у пациентки 35 тысяч рублей через мобильное приложение банка, но сделать это у подозреваемой не получилось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Правоохранители не исключают, что россиянка может быть причастна к другим эпизодам.

Ранее в Петербурге пенсионерки отдали «правоохранителям» 11,3 млн рублей.