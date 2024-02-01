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Блиновскую навестят в карантинной камере, чтобы проверить ее здоровье

Сотрудники ОНК Москвы посетят СИЗО-6 после слухов о депрессии Блиновской

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил «Газете.Ru», что у комиссии нет данных о состоянии блогера Елены Блиновской, находящейся в СИЗО-6 «Печатники». Как сообщили СМИ, блогер похудела и находится на грани депрессии. По словам Волкова, его сотрудники в ближайшее время планируют посетить Блиновскую в СИЗО.

«ОНК Москвы не известно о негативном психоэмоциональном состоянии Елены Блиновской. При этом, реагируя на информацию в СМИ, комиссия планирует посетить в ближайшее время СИЗО-6 в котором она содержится, с целью проверки ее состояния здоровья и условий содержания», — сообщил он.

1 февраля Life со ссылкой на Shot сообщил, что Елена Блиновская почти не общается с сокамерницами и находится на грани депрессии в СИЗО. По информации издания, она похудела и плохо ест. Женщина находится в карантинной камере на 20 человек, но в скором времени ее должны перевести в обычную.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, среди них якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, блогерша общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Блиновской грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее защита Блиновской подала апелляцию на отправку блогерши в СИЗО.

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