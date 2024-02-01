В Минобразования Литвы поддержали отказ от изучения в школах русского языка

В правительстве Литвы положительно оценили решение мэрии Вильнюса об исключении русского из списка языков, изучаемых в школах в качестве второго иностранного. Об этом в интервью радиостанции «Жиню радияс» сообщил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

«Оцениваю решение мэрии очень позитивно. Мы видим, что столичное самоуправление склонно к серьезным инвестициям в изучение языков, потому что сложности при выборе [учениками того или иного языка для изучения в качестве второго иностранного], в том числе в связи с нехваткой учителей иностранных языков, присутствуют», — сказал Якштас.

27 января вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис заявил, что с сентября 2024 года школы литовской столицы не будут предлагать ученикам изучать русский язык в качестве второго иностранного.

По словам Шилериса, в Вильнюсе стремятся повысить доступность языков Евросоюза, при этом «перспективной заменой» русскому станет испанский язык.

31 января министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что вопрос о закрытии русских школ пока отложен.

Ранее в Литве придумали, как начать вытеснение русского языка из школ.