Терапевта московской поликлиники обвинили в дискредитации армии

Вдова участника специальной военной операции (СВО) обвинила врача московской поликлиники № 140 в насмешках над ее мужем. Подробности она рассказала Telegram-каналу Mash.

Женщина заявила, что пришла на прием к врачу с сыном. Терапевт поинтересовалась, почему ребенок капризничает во время осмотра. Вдова призналась, что мальчик тяжело переживает утрату отца, который не вернулся с СВО.

По ее словам, врач начала глумиться над ним, говоря, что мужчина «являлся законной целью для Украины». После этих слов недовольная женщина обратилась к главврачу, который, по ее словам, попытался «замять дело». Вдова военнослужащего обратилась в полицию и написала заявление на врача.

За несколько дней до этого, врач на Камчатке получила штраф за дискредитацию армии после того, как поделилась мнением с коллегами. Те записали разговор на аудио и обратились в суд.

До этого Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Таганрога по обвинению в дискредитации российских Вооруженных сил посредством постов в социальных сетях. Уточняется, что женщину не в первый раз привлекают к ответственности за подобное нарушение.

Ранее режиссера «Мастера и Маргариты» попросили проверить на финансирование ВСУ.