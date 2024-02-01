Медики удалили 30-литровую опухоль яичника россиянке после длительного самолечения

Жительница Башкирии обратилась к врачам с крупной опухолью. Об этом сообщает министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в Кумертау. Женщина длительное время занималась самолечением, но такие методы ей не помогли. В результате специалисты обнаружили у 62-летней пациентки крупную опухоль яичника. Объем жидкости в новообразовании составил 30 литров.

Специалисты назначили операцию и удалили женщине матку с придатками. Манипуляция прошла успешно. На данный момент россиянка находится в стабильном состоянии. Ее уже выписали из больницы.

Ранее в Башкирии врачи спасли двухмесячного ребенка с опухолью мозга.